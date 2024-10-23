ACWA Power доставила в Азербайджан лопасти для ветряных турбин нового поколения

Саудовская компания ACWA Power доставила на Бакинский судостроительный завод лопасти для ветряных турбин нового поколения, которые будут установлены на строящейся в Азербайджане ветряной электростанции.

Саудовская компания ACWA Power доставила на Бакинский судостроительный завод лопасти для ветряных турбин нового поколения, которые будут установлены на строящейся в Азербайджане ветряной электростанции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на собственные источники.

Лопасти уже выгружены во временном складском помещении завода, а завтра их перевезут для установки на ветряную электростанцию "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт.

Напомним, что в конце августа ACWA Power уже доставила в Азербайджан новые ветряные турбины для этого проекта.

Церемония закладки фундамента ВЭС "Хызы-Абшерон" состоялась 13 января 2022 года. В рамках проекта будут установлены 40 ветряных турбин мощностью 6 МВт каждая. Ввод ветряной электростанции в эксплуатацию запланирован на 2025 год.