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ACWA Power доставила в Азербайджан лопасти для ветряных турбин нового поколения

ACWA Power доставила в Азербайджан лопасти для ветряных турбин нового поколения Саудовская компания ACWA Power доставила на Бакинский судостроительный завод лопасти для ветряных турбин нового поколения, которые будут установлены на строящейся в Азербайджане ветряной электростанции.
Энергетика
23 октября 2024 г. 13:26
ACWA Power доставила в Азербайджан лопасти для ветряных турбин нового поколения

Саудовская компания ACWA Power доставила на Бакинский судостроительный завод лопасти для ветряных турбин нового поколения, которые будут установлены на строящейся в Азербайджане ветряной электростанции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на собственные источники.

Лопасти уже выгружены во временном складском помещении завода, а завтра их перевезут для установки на ветряную электростанцию "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт.

Напомним, что в конце августа ACWA Power уже доставила в Азербайджан новые ветряные турбины для этого проекта.

Церемония закладки фундамента ВЭС "Хызы-Абшерон" состоялась 13 января 2022 года. В рамках проекта будут установлены 40 ветряных турбин мощностью 6 МВт каждая. Ввод ветряной электростанции в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

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Версия на английском языке ACWA Power delivers turbine blades to be installed at wind power plant in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке “ACWA Power” külək elektrik stansiyasında quraşdırılacaq turbinlərin pərlərini Azərbaycana gətirib

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