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Ацуко Хироше: Для справедливого энергоперехода нужны крупные инвестиции

Ацуко Хироше: Для справедливого энергоперехода нужны крупные инвестиции Для обеспечения справедливого энергетического перехода нужны огромные инвестиции.
Энергетика
5 июня 2024 г. 15:32
Ацуко Хироше: Для справедливого энергоперехода нужны крупные инвестиции

Для обеспечения справедливого энергетического перехода нужны огромные инвестиции.

Как передает Report, об этом заявила исполняющая обязанности генерального секретаря Международной энергетической хартии Ацуко Хироше, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

По ее словам, справедливый энергопереход важен для борьбы с изменением климата: "Для обеспечения этого энергоперехода недостаточно лишь финансирования со стороны правительств и организаций, нужны огромные инвестиции".

"Наша организация единственная, кто работает в области долгосрочного энергетического сотрудничества", - сказала она.

Хироше подчеркнула, что для мобилизации инвестиций в свою очередь необходима предсказуемость доходов.

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Версия на азербайджанском языке Atsuko Hiroşe: “Ədalətli enerji keçidi üçün böyük investisiyalar lazımdır”

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