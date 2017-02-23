"Абшероннефть" в этом году планирует пробурить 40 новых скважин

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Нефтегазодобывающее управление "Абшероннефть" ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2016 году достигло рекордного за последние годы показателя добычи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

По информации, в прошлом году объемы добычи нефти составили 363,671 тонн против прогнозируемых 313,9 тонн. Таким образом, прогноз выполнен на 115,9%.

Коллектив НГДУ намерен продолжить эту тенденцию и в этом году. Гендиректор ПО "Азнефть" Дашгын Искендеров на совещании, посвященном планам на 2017 год, поздравил коллектив "Абшероннефть" с этим успехом.

Начальник управления Шахмар Гусейнов рассказал о предстоящих работах, отметив, что в 2017 году планируется сдать в эксплуатацию 40 новых скважин, 8 скважин находятся на этапе освоения. Планируется осуществить зарезку боковых стволов 12 скважин, что позволит получить дополнительные 1 808 тонн нефти. С целью наращивания добычи "Абшероннефть" намерен осуществить широкомасштабные мероприятия по усовершенствованию инфраструктуры и строительству новых объектов.

В ходе обсуждений принято решение об отказе от эстакады между площадками 562-401 и прокладке подводных технологических линий, капитальном ремонте эстакады между базовой площадкой №11 и платформой №4, закупке новых спасательных шлюпок и специальных насосов для наращивания добычи.

В завершение Д.Искендеров дал поручения по устранению существующих проблем.