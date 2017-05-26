"Абшероннефть" перевыполнил план добычи на 12%

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Рабочая группа с участием гендиректора ПО "Азнефть" Дашгына Искендерова, директора Научно-исследовательского проектного института нефти и газа Фахраддина Исмаилова, начальника треста "Нефтгазтикинти" Мирказыма Аббасова и соответствующих специалистов побывали в НГДУ "Абшероннефть".

Как сообщает Report со ссылкой на ПО "Азнефть", целью совещания стало изучение текущего состояния гидротехнических сооружений, морских платформ, технологических объектов, коммуникационных узлов, обсуждение деятельности за 4 месяца года.

Начальник управления Шахмар Гусейнов отметил, что предприняты все меры по сохранению и наращиванию добычи: "За 4 месяца года задача по добыче нефти перевыполнена на 11,5%, в объеме 129 079 тонн против запланированных 115 740 тонн. Прирост составил 13 339 тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 15,8% или 17 577 тонн нефти".

По его словам, за 4 месяца добыча газа перевыполнена на 2,3%: "Дополнительно добыто 297 тыс. кубометров газа. За 4 месяца 2016 года добыча составила 12,533 млн кубометров. В этом году прирост составил 914 тыс. кубометров, темпы прироста – 7,3%".

Начальник управления сообщил, что в первом квартале на НГДУ пробурено и передано в эксплуатацию 13 новых скважин. Сейчас 5 скважин находятся на этапе освоения. В то же время за 4 месяца планировалось осуществить зарезку боковых стволов 2 скважин, фактически этим способом пробурено 3 скважины. Из 3 скважин добыто 474 тонны нефти против плана в 124 тонны.

Он также отметил, что к концу года планируется передать в эксплуатацию еще 10 скважин, из которых будет добыто 6,5 тыс. тонн нефти.