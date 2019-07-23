Нариман Маннапбеков: Второй транш АБР на улучшение энергосети Азербайджана может быть меньше предусмотренного - ЭКСКЛЮЗИВ

Второй транш в рамках инвестиционной программы «Расширение электрораспределительной сети в Азербайджане», финансируемой Азиатским банком развития (АБР), может составить 50-100 миллионов долларов.

Об этом сказал Report глава представительства АБР в Азербайджане Нариман Маннапбеков.

«Второй кредит в рамках мультитраншевого финансирования АБР, так же, как и первый предусматривался в размере 250 миллионов долларов. Но мы теперь очень гибки в данном вопросе, поэтому очередной транш может составить и 50 млн и 100 млн долларов, что будет зависеть от потребностей правительства страны», - сказал Н.Маннапбеков.

По его словам, в настоящее время уже определен перечень субпроектов, и в зависимости от приоритета будет выбран проект, на финансирование которого будут направлены средства АБР.

«На сегодня уже завершено освоение первого транша и ожидается закрытие его, но решения по привлечению остальных средств из мультитраншевого финансирования еще нет. Обсуждения с «Азеришыг» все еще продолжаются», - сказал глава представительства АБР.

Как сообщалось, в мае 2015 года правительство Азербайджана и АБР подписали меморандум о взаимопонимании для реализации инвестиционной программы по улучшению электрораспределительной сети страны на общую сумму в один миллиард долларов. Согласно меморандуму, АБР предоставит мультитраншевое финансирование в размере 750 миллионов долларов, а правительство Азербайджана - выделит 250 миллионов долларов.

Выделенные средства планировалось направить на обновление электрораспределительной сети, подстанций, совершенствование услуг, оказываемых потребителям, замену существующих счётчиков на цифровые, усиление кадрового потенциала ОАО "Азеришыг".

В июле 2016 года правительство Азербайджана и АБР подписали кредитное и гарантийное соглашения по первому траншу в размере 250 миллионов долларов в рамках программы мультитраншевого финансирования для модернизации распределительных сетей республики.

Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

С 2003 года банк одобрил выделение Азербайджану кредитов на сумму свыше четырех миллиардов долларов на реализацию более чем 30 проектов в государственном и частном секторах. Сумма технической помощи, предоставленной банком Азербайджану, составляет почти 30 миллионов долларов.