АБР выделит кредит на строительство солнечной электростанции "Гарадаг"

Азиатский банк развития (АБР) планирует выделить кредит в размере 23,20 млн долларов США на разработку, строительство и эксплуатацию солнечной фотоэлектрической электростанции установленной мощностью 230 МВт на участке, расположенном в 9 км к северо-запа

Азиатский банк развития (АБР) планирует выделить кредит в размере 23,20 млн долларов США на разработку, строительство и эксплуатацию солнечной фотоэлектрической электростанции установленной мощностью 230 МВт на участке, расположенном в 9 км к северо-западу от поселка Алят на востоке Азербайджана (проект Alat Solar - солнечная электростанция «Гарадаг»).

Как передает Report со ссылкой на АБР, одобрение кредита на Совете директоров банка ожидается 25 июля.

Общая стоимость проекта составляет 240 млн долларов США. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует выделить на проект 51 млн долларов США. В финансировании проекта также ожидается участие Международной финансовой корпорации (МФК входит в группу Всемирного банка).

Проект будет разработан недавно созданной в Азербайджане специальной целевой структурой, которая будет выступать в качестве заемщика для проектного финансирования. Проект реализуется ПАО Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar). Для реализации проекта в Азербайджане зарегистрирована компания с ограниченной ответственностью "Masdar Azerbaijan Energy".

Проект состоит из трех компонентов - строительство солнечной фотоэлектрической установки и новой подстанции; воздушной линии электропередачи 330 кВ, соединяющей местную подстанцию ​​с национальной сетью; улучшение дорог для создания новой подъездной дороги вдоль существующей колеи.

Проект добавит 230 МВт мощности солнечной генерации к энергосистеме Азербайджана и обеспечит электроэнергией около 110 000 домов. Это помогло бы заменить электростанции, работающие на природном газе, и помочь в достижении целей по возобновляемым источникам энергии, установленных правительством Азербайджана в соответствии с обязательствами страны по Парижскому соглашению. Проект также принесет значительные экологические выгоды, оценочная годовая экономия выбросов CO2 составит до 200 000 тонн. Это поможет стране в ее низкоуглеродном переходе, снизив ее нынешнюю высокую зависимость от производства тепловой энергии.

Проект расположен в 60 км к югу от Баку, недалеко от грязевых вулканов Гобустана, в рамках двустороннего соглашения с правительством Азербайджана и "Masdar Azerbaijan Energy". Территория проекта занимает площадь 550 гектаров. Ближайшие городские районы находятся в пределах Гобустана (5 км к востоку – 60 км к северо-востоку) и Алята (8 км к юго-востоку). Местность преимущественно пустынная и полупустынная. На территории проекта нет жилых домов или других типов физических сооружений.

Компания Masdar, базирующаяся в ОАЭ, является региональным лидером и крупным международным игроком в области возобновляемых источников энергии и устойчивого развития городов.