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АБР увеличил размер кредита на строительство солнечной электростанции "Гарадаг"

АБР увеличил размер кредита на строительство солнечной электростанции "Гарадаг" Азиатский банк развития (АБР) предлагает компании ООО Masdar Azerbaijan Energy кредит в размере 35,7 млн долларов США для строительства, владения и эксплуатации солнечной фотоэлектрической установки мощностью 230 МВт переменного тока на участке, расположе
Энергетика
4 апреля 2022 г. 10:47
АБР увеличил размер кредита на строительство солнечной электростанции Гарадаг

Азиатский банк развития (АБР) предлагает компании ООО Masdar Azerbaijan Energy кредит в размере 35,7 млн долларов США для строительства, владения и эксплуатации солнечной фотоэлектрической установки мощностью 230 МВт переменного тока на участке, расположенном в 9 км к северо-западу от поселка Алят на востоке Азербайджана (проект Alat Solar - солнечная электростанция «Гарадаг»).

Как передает Report со ссылкой на АБР, ранее банк предлагал на проект кредитные ресурсы в размере 23,2 млн долларов США. Одобрение кредита на Совете директоров банка ожидается 25 июля.

Проект поддерживает три операционных приоритета Стратегии АБР до 2030 года: борьба с изменением климата, повышение устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям, а также повышение экологической устойчивости. Проект также способствует реализации стратегии партнерства АБР со страной на 2019–2023 годы, направленной на снижение зависимости страны от экспорта нефти и повышение экономической устойчивости за счет поддержки развития ненефтяного частного сектора и улучшения доступа к финансированию.

"Этот проект является первым в Азербайджане крупным проектом независимой солнечной энергетики коммунального масштаба, открывающим путь к диверсификации энергоснабжения, что будет способствовать социально-экономической устойчивости. Это особенно важно в контексте социального и экономического восстановления после пандемии COVID-19 и в свете вторжения России в Украину, которое, как ожидается, повлияет на торговлю страны, особенно на продовольственную безопасность и инфляцию. Повышение надежности и качества услуг электроснабжения позволит населению пользоваться электрическими приборами и побудит их к созданию предприятий, что повысит уровень жизни. Проект принесет непосредственную пользу предприятиям и домохозяйствам, которые получат доступ к электроэнергии, вырабатываемой в рамках проекта", - говорится в сообщении АБР.

Общая стоимость проекта составляет 240 млн долларов США. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует выделить на проект 51 млн долларов США. В финансировании проекта также ожидается участие Международной финансовой корпорации (МФК входит в группу Всемирного банка).

Проект состоит из трех компонентов - строительство солнечной фотоэлектрической установки и новой подстанции; воздушной линии электропередачи 330 кВ, соединяющей местную подстанцию ​​с национальной сетью; улучшение дорог для создания новой подъездной дороги вдоль существующей колеи.

Проект реализуется ПАО Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar). Для реализации проекта в Азербайджане зарегистрирована компания с ограниченной ответственностью "Masdar Azerbaijan Energy".

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Версия на азербайджанском языке ADB Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının inşasına ayrılacaq kreditin həcmini artırıb
Версия на английском языке ADB increases loan for construction of Garadagh solar power plant

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