​АБР утвердил предоставление кредита Азербайджану

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) утвердил многотраншевую кредитную программу в размере 750 млн. долларов на развитие электросетей Азербайджана. Как сообщает Report, это позволит улучшить электроснабжение 1,4 млн. абонентов.

Кредит будет состоять из трех траншей по 250 млн. долларов, которые будут выделены ОАО “Азеришыг”. В рамках проекта также планируется финансирование тренингов по финансовому менеджменту.

Гендиректор департамента АБР по Центральной и Западной Азии Шон О'Салливан заявил, что это будет способствовать новым бизнес-возможностям и развитию малого и среднего предпринимательства.

Отметим, что Азербайджан обратился в АБР по вопросу финансирования инвестиционной программы по реконструкции электрораспределительной сети. Руководство АБР и правительство Азербайджана 5 мая прошлого года на 48-ом ежегодном заседании Совета руководителей АБР в Баку подписали меморандум стоимостью 1 млрд. долларов, предусматривающий модернизацию электрораспределительной сети. По условиям меморандума, 25% инвестиций обеспечит правительство Азербайджана, 75% - АБР.