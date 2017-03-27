АБР сменил менеджера проекта в Азербайджане стоимостью 1 млн долларов

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) сменил менеджера проекта технической поддержки "Инвестиционный план "Шахдениз-2" в Азербайджане". Как сообщает Report, Роланд Пладет сменит на этой должности Меган Вольф.

Отметим, что в октябре прошлого года Роланд Пладет также сменил Меган Вольф в "Проекте расширения газового месторождения "Шахдениз".

Общая сумма грантов, выделенных на вышеупомянутый проект технической поддержки, составляет 1 млн долларов. В рамках проекта предполагается выполнение инвестиционного плана и всех работ до первого транша.

Напомним, что АБР в декабре прошлого года принял решение о выделении 1 млрд долларов на проект "Южный газовый коридор".

Меган Воль и Роланд Пладет