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АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с "зеленой энергией"

АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с "зеленой энергией" Азиатский банк развития (АБР) рассматривает проекты, связанные с солнечной, ветряной и другими видами "зеленой энергии" в Азербайджане.
Энергетика
31 мая 2022 г. 16:20
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с зеленой энергией

Азиатский банк развития (АБР) рассматривает проекты, связанные с солнечной, ветряной и другими видами "зеленой энергии" в Азербайджане.

Об этом Report заявил главный инвестиционный эксперт АБР Давид Урбанежа Фуррелоус.

Представитель АБР отметил, что банк одним из первых в Азербайджане поддержал энергетический проект в частном секторе: "Мы ожидаем больше таких проектов".

Накануне Совет директоров АБР одобрил выделение ООО Masdar Azerbaijan Energy кредита в размере 35,7 млн долларов США для развития, строительства и эксплуатации Гарадагской солнечной электростанции (ГЭС) мощностью 230 МВт, расположенной в 9 км к северо-западу от поселка Алят Гарадагского района.

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Версия на английском языке ADB considering green energy projects in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ADB Azərbaycanda "yaşıl enerji" ilə bağlı layihələri nəzərdən keçirir

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