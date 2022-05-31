АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с "зеленой энергией"

Азиатский банк развития (АБР) рассматривает проекты, связанные с солнечной, ветряной и другими видами "зеленой энергии" в Азербайджане.

Азиатский банк развития (АБР) рассматривает проекты, связанные с солнечной, ветряной и другими видами "зеленой энергии" в Азербайджане.

Об этом Report заявил главный инвестиционный эксперт АБР Давид Урбанежа Фуррелоус.

Представитель АБР отметил, что банк одним из первых в Азербайджане поддержал энергетический проект в частном секторе: "Мы ожидаем больше таких проектов".

Накануне Совет директоров АБР одобрил выделение ООО Masdar Azerbaijan Energy кредита в размере 35,7 млн долларов США для развития, строительства и эксплуатации Гарадагской солнечной электростанции (ГЭС) мощностью 230 МВт, расположенной в 9 км к северо-западу от поселка Алят Гарадагского района.