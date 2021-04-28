АБР прогнозирует быстрый рост экспорта Азербайджана

"Внешняя позиция Азербайджана в ближайшие два года будет зависеть от цен на углеводороды"

Увеличение внутреннего спроса будет стимулировать рост импорта, но прогнозируется более быстрый развитие экспорта.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске Financing a green and inclusive recovery отчета Asian Development Outlook Азиатского банка развития (AБР).

"Внешняя позиция Азербайджана в ближайшие два года будет зависеть от цен на углеводороды. Профицит счета текущих операций прогнозируется на уровне 3,9% ВВП в этом году и 5,5% в следующем году за счет роста цен на нефть и восстановления добычи. Рост ожидается по всем экспортным статьям, в частности нефть, фрукты и хлопок, на 29,2% в этом году и 0,7% в следующем году. С ростом доходов и потребительских расходов в результате восстановления экономики прогнозируется рост импорта на 9,2% в этом году и на 2,7% в следующем году", - говорится в отчете.