АБР предлагает внедрить горизонтальные системы распределения тепла в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) предлагает внедрить в Азербайджане горизонтальные системы распределения тепла, которые позволят жильцам контролировать потребление и интегрировать дополнительные источники отопления.

Азиатский банк развития (АБР) предлагает внедрить в Азербайджане горизонтальные системы распределения тепла, которые позволят жильцам контролировать потребление и интегрировать дополнительные источники отопления.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете по технической помощи АБР для поддержки процесса декарбонизации сектора отопления в Азербайджане.

"Такая система обеспечит жильцам возможность измерять и регулировать потребление тепла, сохраняя преимущества централизованного отопления. Если реализация горизонтального распределения окажется невозможной, необходимо срочно внедрить систему учета на уровне здания", - отмечает АБР.

В отчете подчеркивается, что действующие тарифы на электроэнергию в целом соответствуют экономическим затратам, тогда как тарифы на централизованное отопление и газ значительно занижены. В результате доходы ОАО “Азеристиликтеджхизат” покрывают лишь 20-25% расходов.

“Сравнительный анализ показывает, что централизованное теплоснабжение остается наиболее экономически эффективной системой, что оправдывает ориентацию "Азеристиликтеджхизат" на эту модель при изучении возможности интеграции возобновляемых источников энергии”, - говорится в отчете.

Однако инфраструктура компании, включающая 537 котельных и 835 км теплосетей, устарела и работает с низкой эффективностью.

Предстоящее закрытие Бакинской ТЭЦ, на которую приходится около 30% объема продаж тепла компании, может серьезно повлиять на устойчивость системы. Проблему усугубляет износ тепловых сетей - 460 км трубопроводов эксплуатируются более 20 лет.

“Отсутствие современной теплоизоляции и приборов учета затрудняет оценку потерь и принятие мер по повышению эффективности”, - подчеркивает АБР.

Банк выделил 1,1 млн долларов США на поддержку декарбонизации сектора отопления и интеграцию возобновляемых источников энергии в Азербайджане.