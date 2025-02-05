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АБР поможет декарбонизации сектора отопления в Азербайджане

АБР поможет декарбонизации сектора отопления в Азербайджане Азиатский банк развития (АБР) предоставил техническую помощь в размере 1,1 миллиона долларов США для поддержки процесса декарбонизации сектора отопления и интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане.
Энергетика
5 февраля 2025 г. 13:13
АБР поможет декарбонизации сектора отопления в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) предоставил техническую помощь в размере 1,1 миллиона долларов США для поддержки процесса декарбонизации сектора отопления и интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, проект финансируется за счет средств Фонда чистой энергии (600 тысяч долларов США) и Фонда специальной технической помощи (500 тысяч долларов США).

Основными целями проекта являются снижение зависимости от природного газа за счет перехода на ВИЭ, таких как солнечная, ветровая и геотермальная, повышение энергоэффективности существующих систем отопления, разработка нового законодательства, включая Национальную стратегию по отоплению и законодательные акты в этой сфере, а также оптимизация тарифной политики для обеспечения финансовой устойчивости сектора.

"Предлагаемая техническая помощь направлена на модернизацию сектора теплоснабжения Азербайджана путем повышения эффективности, устойчивости и декарбонизации. Она позволит улучшить качество услуг по отоплению помещений (и, возможно, их охлаждению), способствовать интеграции ВИЭ посредством пилотного проекта, а также укрепить политическую и нормативную базу. В рамках технической помощи также будет проведена оценка деятельности ОАО "Азеристиликтеджхизат", основного государственного оператора теплоснабжения Азербайджана, и предоставлены практические рекомендации по улучшению корпоративного управления, оптимизации бизнес-процессов, снижению зависимости от государственных субсидий и повышению коммерциализации операционной деятельности", - говорится в отчете банка.

АБР подчеркивает, что правительство Азербайджана в сотрудничестве с банком стремится сократить зависимость от природного газа и снизить выбросы углерода в секторе отопления.

"Переход на электрическое отопление, которое может быть декарбонизировано за счет использования ВИЭ, таких как солнечная и ветровая, является ключевой стратегией, хотя этот процесс будет постепенным. Кроме того, потенциал прямого использования ВИЭ в отоплении, таких как солнечные коллекторы и геотермальные системы, остается в значительной степени неиспользованным и требует дальнейшего изучения и демонстрации в Азербайджане", - отмечает АБР.

По данным банка, в настоящее время мощность ВИЭ в Азербайджане (за исключением крупных гидроэлектростанций) составляет 530 МВт (6,4% от общего объема производства электроэнергии).

"Страна планирует значительно увеличить эту долю за счет сотрудничества с международными инвесторами для наращивания мощностей в сфере ветровой и солнечной энергетики", - говорится в отчете.

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