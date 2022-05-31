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АБР одобрил кредит на строительство солнечной электростанции "Гарадаг"

АБР одобрил кредит на строительство солнечной электростанции "Гарадаг" Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил выделение кредита в размере 35,7 млн долларов США компании ООО Masdar Azerbaijan Energy на строительство, владение и эксплуатацию солнечной фотоэлектрической установки мощностью 230 МВт переменного
Энергетика
31 мая 2022 г. 14:43
АБР одобрил кредит на строительство солнечной электростанции Гарадаг

Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил выделение кредита в размере 35,7 млн долларов США компании ООО Masdar Azerbaijan Energy на строительство, владение и эксплуатацию солнечной фотоэлектрической установки мощностью 230 МВт переменного тока на участке, расположенном в 9 км к северо-западу от поселка Алят на востоке Азербайджана (проект Alat Solar - солнечная электростанция «Гарадаг»).

Об этом сообщил Report главный инвестиционный специалист АБР Давид Урбания Фурелоус.

Проект поддерживает три операционных приоритета Стратегии АБР до 2030 года: борьба с изменением климата, повышение устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям, а также повышение экологической устойчивости. Проект также способствует реализации стратегии партнерства АБР со страной на 2019–2023 годы, направленной на снижение зависимости страны от экспорта нефти и повышение экономической устойчивости за счет поддержки развития ненефтяного частного сектора и улучшения доступа к финансированию.

Этот проект является первым в Азербайджане крупным проектом независимой солнечной энергетики коммунального масштаба, открывающим путь к диверсификации энергоснабжения, что будет способствовать социально-экономической устойчивости. Это особенно важно в контексте социального и экономического восстановления после пандемии COVID-19 и в свете вторжения России в Украину, которое, как ожидается, повлияет на торговлю страны, особенно на продовольственную безопасность и инфляцию. Повышение надежности и качества услуг электроснабжения позволит населению пользоваться электрическими приборами и побудит их к созданию предприятий, что повысит уровень жизни. Проект принесет непосредственную пользу предприятиям и домохозяйствам, которые получат доступ к электроэнергии, вырабатываемой в рамках проекта.

Общая стоимость проекта составляет 250 млн долларов США. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил на проект 51 млн долларов США. В финансировании проекта также ожидается участие Международной финансовой корпорации (МФК входит в группу Всемирного банка).

Проект состоит из трех компонентов - строительство солнечной фотоэлектрической установки и новой подстанции; воздушной линии электропередачи 330 кВ, соединяющей местную подстанцию ​​с национальной сетью; улучшение дорог для создания новой подъездной дороги вдоль существующей колеи.

Проект реализуется ПАО Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar). Для реализации проекта в Азербайджане зарегистрирована компания с ограниченной ответственностью "Masdar Azerbaijan Energy".

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Версия на английском языке ADB approves loan for construction of Garadagh solar power plant
Версия на азербайджанском языке ADB Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının inşasına krediti təsdiq edib

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