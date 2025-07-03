АБР объявил тендер на разработку ТЭО проекта “Транскаспийский коридор зеленой энергии”

Азиатский банк развития (АБР) объявил международный тендер на отбор консалтинговой компании для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) первого этапа проекта “Транскаспийский коридор зеленой энергии Центральная Азия-Азербайджан”.

Азиатский банк развития (АБР) объявил международный тендер на отбор консалтинговой компании для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) первого этапа проекта “Транскаспийский коридор зеленой энергии Центральная Азия-Азербайджан”.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, срок выполнения консалтинговых услуг составит 11 месяцев, а общий бюджет - 1 млн долларов США.

Проект финансируется совместно АБР и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) на паритетной основе. При этом АБР координирует процесс закупок, а по завершении тендера АБИИ заключит прямые контракты с выбранными консультантами.

Крайний срок подачи заявок - 16 июля 2025 года. Ожидаемая дата начала работ - 3 ноября 2025 года.

Напомним, что 4 апреля 2025 года Азербайджан, Казахстан и Узбекистан при поддержке АБР и АБИИ договорились о запуске первого этапа инициативы “Каспийский зеленый энергетический коридор”. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке ТЭО проекта, предусматривающего интеграцию энергетических систем трех стран и создание маршрута поставок возобновляемой энергии в Европу.

Проект стал продолжением соглашения о стратегическом партнерстве в сфере “зеленой энергетики", заключенного лидерами трех государств в ноябре 2024 года в рамках конференции COP29.