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АБР объявил тендер на разработку ТЭО проекта “Транскаспийский коридор зеленой энергии”

АБР объявил тендер на разработку ТЭО проекта “Транскаспийский коридор зеленой энергии” Азиатский банк развития (АБР) объявил международный тендер на отбор консалтинговой компании для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) первого этапа проекта “Транскаспийский коридор зеленой энергии Центральная Азия-Азербайджан”.
Энергетика
3 июля 2025 г. 10:35
АБР объявил тендер на разработку ТЭО проекта “Транскаспийский коридор зеленой энергии”

Азиатский банк развития (АБР) объявил международный тендер на отбор консалтинговой компании для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) первого этапа проекта “Транскаспийский коридор зеленой энергии Центральная Азия-Азербайджан”.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, срок выполнения консалтинговых услуг составит 11 месяцев, а общий бюджет - 1 млн долларов США.

Проект финансируется совместно АБР и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) на паритетной основе. При этом АБР координирует процесс закупок, а по завершении тендера АБИИ заключит прямые контракты с выбранными консультантами.

Крайний срок подачи заявок - 16 июля 2025 года. Ожидаемая дата начала работ - 3 ноября 2025 года.

Напомним, что 4 апреля 2025 года Азербайджан, Казахстан и Узбекистан при поддержке АБР и АБИИ договорились о запуске первого этапа инициативы “Каспийский зеленый энергетический коридор”. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке ТЭО проекта, предусматривающего интеграцию энергетических систем трех стран и создание маршрута поставок возобновляемой энергии в Европу.

Проект стал продолжением соглашения о стратегическом партнерстве в сфере “зеленой энергетики", заключенного лидерами трех государств в ноябре 2024 года в рамках конференции COP29.

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Версия на азербайджанском языке ADB "Transxəzər yaşıl enerji dəhlizi" layihəsinin texniki-iqtisadi əsaslandırması üçün tender keçirir

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