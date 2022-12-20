АБР назвал направления для долгосрочного роста в Азербайджане на фоне глобальных процессов

Правительству Азербайджана необходимо диверсифицировать свою экономику и продолжать усилия по развитию сектора возобновляемых источников энергии, инвестировать в флагманские инфраструктурные проекты и продвигать цифровизацию и технологическое развитие.

Правительству Азербайджана необходимо диверсифицировать свою экономику и продолжать усилия по развитию сектора возобновляемых источников энергии, инвестировать в флагманские инфраструктурные проекты и продвигать цифровизацию и технологическое развитие.

Как передает Report, об этом отмечает в своем отчете Азиатский банк развития (АБР), говоря о долгосрочной перспективе экономического развития в Азербайджане.

АБР считает, что несмотря на усилия правительства по диверсификации экономики, нефтегазовый подсектор остается основным двигателем экономического роста и источником доходов: "Азербайджан обладает значительным потенциалом для возобновляемых источников энергии, то есть для производства энергии солнца и ветра. По данным министерства энергетики, технический потенциал солнечной энергии страны составляет около 23 000 мегаватт, а ветровой – 3 000 мегаватт".

При этом банк подчеркнул, что в настоящее время правительство разрабатывает законодательную базу для поддержки использования возобновляемых источников энергии.

Как отмечает АБР, Азербайджан является развивающейся экономикой с крупным нефтегазовым подсектором, на долю которого приходится не менее 50% ВВП и 90% экспорта страны.

"Между тем, восстановление экономики Азербайджана в 2021 году (5,5%) было обусловлено неэнергетическими секторами, при этом неуглеводородная часть экономики продемонстрировала рост на 7,2% за счет услуг и производства. Тем не менее общий рост ВВП сдерживался ограниченной добычей нефти из-за квот на добычу нефти ОПЕК+.

За период с апреля по июнь 2022 года рост ВВП достиг рекордных 58,8% в годовом исчислении, чему способствовал рост цен на энергоносители. Тем не менее, импульс, который Азербайджан получает от высоких цен на нефть, может быть недолгим. На общий глобальный рост могут негативно повлиять продолжающиеся ограничения в Китае, связанные с COVID-19, и то что Европа начинает ощущать последствия российского вторжения в Украину.

Таким образом, ожидается, что рост мирового реального ВВП составит в среднем 18% в 2022 году, а затем замедлится до 3,5% в 2023 году, поскольку значение разовых факторов роста уменьшается. Прогнозируется, что рост реального ВВП составит в среднем 3,1% в 2023–2026 гг.", - говорится в отчете.

Согласно прогнозам, в 2022 году темпы роста ВВП Азербайджана прогнозируются на уровне 4,7%, в 2023 году - 3,5%, в 2024 году - 3%, 2025 году - 2,8%, в 2026 году - 3,2%.