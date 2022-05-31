АБР может расширить проект строительства солнечных станций в Баку

Азиатский банк развития (АБР) может расширить пилотный проект по строительству на озере Беюкшор плавучей солнечной станции общей мощностью 100 кВт.

Азиатский банк развития (АБР) может расширить пилотный проект по строительству на озере Беюкшор плавучей солнечной станции общей мощностью 100 кВт.

Как сообщает Report, об этом заявила директор офиса Азиатского банка развития в Азербайджане Кендис Макдиган.

"Проект плавучей солнечной станции "Беюкшор" является инновационным проектом. Это пилотный проект, и в настоящее время он реализуется в небольшом масштабе. Проект станет еще одним альтернативным источником энергии в Азербайджане", - сказала К.Макдиган.

По ее словам, солнечные панели уже доставлены в Баку и будут установлены в течение ближайших нескольких месяцев: "Затем мы посмотрим, насколько успешным будет проект, и при необходимости расширим его".

Напомним, что инжиниринг, закупка, строительство, эксплуатация и обслуживание плавучей солнечной станции в течение двух лет осуществляет компания Gamma Solutions.

Проект реализуется в рамках регионального проекта по развитию системы плавучих электростанций, охватывающего Азербайджан, Кыргызстан и Афганистан, при поддержке Азиатского банка развития.