АБР: Азербайджан разрабатывает климатоустойчивые энергетические стратегии

"Несмотря на то, что большую часть вырабатываемой в Азербайджане энергии получают из традиционных видов топлива, производство гидроэлектроэнергии играет важную роль в производственном потенциале страны".

"Несмотря на то, что большую часть вырабатываемой в Азербайджане энергии получают из традиционных видов топлива, производство гидроэлектроэнергии играет важную роль в производственном потенциале страны".

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном отчете Всемирного банка (ВБ) и Азиатского банка развития (АБР) "Профиль стран с климатическими рисками".

"Производство гидроэлектроэнергии в Азербайджане в 2016 году составило 8% от общего объема производства, в то время как в 2010 году этот показатель составлял 18%. Несмотря на неточность прогнозов о количестве осадков на ближайшие десятилетия, быстрое таяние ледников и увеличение испарения могут причинить ущерб способности Азербайджана производить энергию таким образом", - говорится в отчете.

Было отмечено, что Азербайджан в рамках национального развития разрабатывает стратегии долгосрочного низкоэмиссионного развития для усиления климатической устойчивости.

В январе-июле этого года производство электроэнергии в Азербайджане составило 14 млрд 868,8 млн кВт/ч, а товарной электроэнергии из нее - 14 млрд 411,2 млн кВт/ч, что соответственно на 4% и 4,3% больше в годовом сравнении. Из этого объема производства 858,1 млн кВт/ч пришлось на гидроэлектростанции (на 13,3% больше), 13 млрд 467,6 млн кВт/ч - на тепловые электростанции (на 3,8% больше), 54 млн кВт/ч - на ветряные электростанции (на 46% меньше), 31,5 млн кВт/ч - на солнечные электростанции (на 16,2% больше).