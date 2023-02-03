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Абоненты "Азеришыг" смогут воспользоваться услугой смены имени потребителя онлайн

Абоненты "Азеришыг" смогут воспользоваться услугой смены имени потребителя онлайн Абоненты "Азеришыг" смогут пользоваться онлайн услугой смены имени потребителя.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 12:31
Абоненты Азеришыг смогут воспользоваться услугой смены имени потребителя онлайн

Абоненты "Азеришыг" смогут пользоваться онлайн услугой смены имени потребителя.

Как передает Report, об этом директор департамента информационных технологий ОАО "Азеришыг" Галиб Гамидов сказал на сегодняшней пресс-конференции.

Г.Гамидов отметил, что обращения абонентов в связи с этой услугой участились: "Согласно результатам мониторингов, в течение месяца от абонентов поступило около 2 тыс. обращений в связи со сменой имени потребителя. Такие обращения, как правило, поступают при смене собственника имущества. Раньше из-за этой услуги абоненты посещали центры, однако мы решили предоставлять эту услугу онлайн"

Директор департамента "Азеришыг" добавил, что представляемая им структура принимает меры для обеспечения доступности всех оказываемых услуг: "Одной из наиболее используемых абонентами услуг является активация и деактивация кода, которой также можно будет воспользоваться онлайн".

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