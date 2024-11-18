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АБИИ подписал первое соглашение в области солнечной энергетики в Азербайджане

АБИИ подписал первое соглашение в области солнечной энергетики в Азербайджане Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подписал соглашение о финансировании на сумму 160 млн долларов США своего первого проекта в сфере возобновляемой энергии в Азербайджане с привлечением частного капитала.
Энергетика
18 ноября 2024 г. 11:00
АБИИ подписал первое соглашение в области солнечной энергетики в Азербайджане

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подписал соглашение о финансировании на сумму 160 млн долларов США своего первого проекта в сфере возобновляемой энергии в Азербайджане с привлечением частного капитала.

Об этом сообщили Report в банке, в партнерстве с компанией Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar) эти инвестиции будут направлены на разработку, строительство, эксплуатацию и обслуживание двух солнечных электростанций: "Banka Solar" мощностью 315 МВт и "Bilasuvar Solar SPV" мощностью 445 МВт. Партнером Masdar выступает назначенная правительством Азербайджана местная компания SOCAR Green, что подчеркивает приверженность страны низкоуглеродному будущему. В софинансировании проекта также участвуют Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития.

Этот проект является первой инициативой АБИИ в области возобновляемой энергетики в партнерстве с частным капиталом в Азербайджане. Он соответствует тематическому приоритету АБИИ в области зеленой инфраструктуры, корпоративной и энергетической стратегиям банка. После начала работы солнечная электростанция будет поставлять чистую и доступную электроэнергию, сократит выбросы парниковых газов примерно на 757 тысяч тонн CO₂-эквивалента в год и создаст существенное количество рабочих мест на местном уровне. Этот проект также поможет Азербайджану достичь климатических целей в рамках Парижского соглашения и обновленных Определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ).

«Этим проектом АБИИ подтверждает свою приверженность поддержке амбициозного энергетического перехода Азербайджана, и способствует развитию устойчивости энергетической инфраструктуры и достижению климатических целей страны, — сказал Наджиб Хайдер, генеральный директор АБИИ по проектам и корпоративным финансам. - Инвестиции в проект подчеркивают стремление АБИИ к мобилизации частного капитала для расширения портфеля проектов по возобновляемой энергетике и обеспечению устойчивого будущего для Азербайджана и региона в целом».

Проект соответствует совместным принципам многосторонних банков развития по отслеживанию финансирования для смягчения последствий изменения климата и относится к 100% финансированию для климатической адаптации. Он прошел тщательную оценку климатических рисков, чтобы обеспечить соответствие Парижскому соглашению и Национальному плану Азербайджана по адаптации.

Проект солнечных электростанций Банка и Билясувар – третий в портфеле АБИИ в Азербайджане. Это первый не обеспеченный суверенной гарантией кредит в стране, что демонстрирует стремление банка к диверсификации портфеля и укреплению возобновляемой инфраструктуры на Кавказе. На сегодняшний день АБИИ профинансировал 7 проектов на Кавказе, охватывающих такие секторы, как энергетика и транспорт, с упором на устойчивую инфраструктуру для поддержки долгосрочного роста и устойчивости региона.

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Версия на азербайджанском языке AIIB Azərbaycanla günəş enerjisi sahəsində ilk sazişini imzalayıb
Версия на английском языке AIIB signs first solar energy deal in Azerbaijan

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