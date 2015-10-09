​Абашидзе: "Азербайджан останется главным поставщиком природного газа в Грузию"

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан останется главным поставщиком природного газа в Грузию, если даже увеличится транзит по газопроводу из России.

Как передает Report, об этом сообщил корр. «Новости-Грузия» спецпредставитель грузинского премьера по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе.

Грузия не закупает российский газ с 2007 года, основным поставщиком является Азербайджан. Но Грузия получает 10% от общего объема транзита российского газа в Армению.

«Мы получаем газ из России на протяжении многих лет. Это — часть транзита, которую мы пропускаем из России в направлении Армении. Если объем транзита увеличится и мы будем получать больше газа, я ничего плохого в этом не вижу. Азербайджан является и останется нашим стратегическим партнером в этом плане», — сказал Абашидзе в пятницу, 9 октября.

Ажиотаж по поводу российского газа начался после того, как стало известно о переговорах министра энергетики Грузии Кахи Каладзе с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером в конце сентября. В компании заявили, что стороны обсудили поставки российского природного газа в Грузию, а также его транзит в третьи страны.