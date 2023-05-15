90,3% произведенной в Азербайджане электроэнергии пришлось на "Азерэнержи"

В январе-апреле этого года ОАО "Азерэнержи" произведено 8 млрд 892,8 млн кВт/ч электроэнергии.

В январе-апреле этого года ОАО "Азерэнержи" произведено 8 млрд 892,8 млн кВт/ч электроэнергии.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, это составляет 90,3% произведенной электроэнергии по всей стране.

На принадлежащих акционерному обществу тепловых электростанциях (ТЭС) произведено 8 млрд 459,7 млн кВт/ч, на гидроэлектростанциях (ГЭС) - 433,1 млн кВт/ч энергии.

За отчетный период на долю Государственной энергетической службы Нахчыванской АР приходится 1,3% от произведенной электроэнергии или 128,95 млн кВт/ч электроэнергии (85,91 млн кВт/ч - ТЭС, 25,69 млн кВт/ч - ГЭС, 17,35 млн кВт/ч - на солнечных электростанциях).

За четыре месяца этого года ОАО "Азеришиг" на ветряных электростанциях произведено 16,4 млн кВт/ч, на независимых электростанциях - 813,95 млн кВт/ч энергии, что составляет 0,2% и 8,27% от общего производства соответственно.

За отчетный период производство электроэнергии в стране увеличилось на 6,5 % или 600,3 млн кВт/ч по сравнению с январем-апрелем 2022 года и составило 9 млрд 852,1 млн кВт/ч.