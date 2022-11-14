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84 школьника-участника образовательного проекта BP поступили в вузы и колледжи

84 школьника-участника образовательного проекта BP поступили в вузы и колледжи При поддержке проекта "Построй свое будущее", организованным BP и ее партнерами "Азери-Чираг-Гюнешли", "Баку-Тбилиси-Джейхан", "Шахдениз" и "Южно-Кавказский трубопровод" (SOCAR, TPAO, Lukoil, Nico, MOL, Equinor, SGC, Inpex, ExxonMobil, ITOCHU, Totalenergi
Энергетика
14 ноября 2022 г. 17:45
84 школьника-участника образовательного проекта BP поступили в вузы и колледжи

При поддержке проекта "Построй свое будущее", организованным BP и ее партнерами по проектам в Азербайджане АЧГ, БТД, "Шахдениз" и "Южно-Кавказский трубопровод" 84 школьника, из семей, находящихся в неблагоприятных условиях, поступили в университеты и колледжи.

Об этом Report передает со ссылкой на BP.

"Это проект, который реализуется уже 6 лет, помог сотням молодым и талантливым людям найти их путь развития и принять первые шаги для их профессиональной жизни", - сказал Бахтияр Асланбейли.

Из 93 участников программы этого года 84 добились успеха, 76 из них поступили в университеты и восемь - в колледжи. Около 11 участников набрали более 500 баллов на вступительных экзаменах.

Проект включает в себя годичные интенсивные тренинги для подготовки к сдаче вступительных экзаменов для большой группы 11-классников, отобранных из уязвимых семей. Кроме того, проект оказывает участникам психологическую поддержку и помогает их социальной интеграции. На сегодняшний день проектом воспользовались около 500 семей, представляющих различные общины в Гарадагском, Кюрдамирском, Уджарском, Агдашском, Евлахском и Гаджигабульском районах.

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Версия на английском языке 84 participants of bp's project admitted to universities
Версия на азербайджанском языке BP və tərəfdaşlarının dəstəklədiyi layihənin daha 84 iştirakçısı tələbə adı qazanıb

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