83 тыс. тонн азербайджанской нефти доставлено для Кременчугского завода

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Мальтийский танкер WAIKIKI с 83,3 тыс. тонн азербайджанской нефти на борту для Кременчугского НПЗ ошвартовался 2 сентября в Одесском порту (Черное море, Украина).

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Танкер с азербайджанской нефтью прибыл из турецкого порта Джейхан (Средиземное море, Турция). Разгрузка ресурса закончилась 4 сентября, на следующий день танкер покинул порт. До августа азербайджанская нефть для Кременчугского НПЗ поставлялась из грузинского порта Супса (Черное море, Грузия).

Напомним, "Укртатнафта" подписала контракт с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) на ежегодную поставку 1,3 млн тонн азербайджанской нефти для переработки на Кременчугском НПЗ. Под этот проект "Укртранснафта" заполнила нефтепровод Одесса–Кременчуг азербайджанской нефтью. На завод будет поставлено в общей сложности 4 млн тонн нефти по 1,3 млн тонн ежегодно в течение 3 лет.