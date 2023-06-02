​​​​​​​74% добытой в Азербайджане нефти транспортировалось на мировые рынки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

484 млн тонн из 654 млн тонн добытой на сегодняшний день в Азербайджане нефти было экспортировано на мировые рынки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

484 млн тонн из 654 млн тонн добытой на сегодняшний день в Азербайджане нефти было экспортировано на мировые рынки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Как сообщает Report, об этом первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде сказал в ходе своего выступления во второй день Бакинского энергетического форума.

По его словам, с начала разработки блока нефтегазовых месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, до 1 мая 2023 года было добыто 573 млн тонн нефти.

К настоящему времени с блока месторождений АЧГ добыто 208 млрд кубометров газа. X.Юсифсаде отметил, что более 340 млн тонн нефти, добытой на АЧГ, пришлись на долю прибыльной нефти Азербайджана.