51 тыс. обращений направлено в ОАО "Азеришыг" с начала года

В этом году в ОАО "Азеришыг" посредством ASAN Xidmət, ASAN Kommunal и в электронном формате с просьбой о подключении к электросети поступила 51 тысяча обращений.

В этом году в ОАО "Азеришыг" посредством ASAN Xidmət, ASAN Kommunal и в электронном формате с просьбой о подключении к электросети поступила 51 тысяча обращений.

Как передает южное бюро Report, об этом на пресс-конференции заявили представители "Азеришыг".

Было отмечено, что из них 44 тысяч обращений поступило от населения, 7 тысяч – от категории "не-население".

Из оказываемых на данный момент услуг "Азеришыг" для населения, 12 доступны в электронном варианте. Оказываемые электронные услуги позволяют обеспечить прозрачность и эффективность, а также создают условия для онлайн-обращений абонентов.