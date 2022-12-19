О нас

51 тыс. обращений направлено в ОАО "Азеришыг" с начала года

51 тыс. обращений направлено в ОАО "Азеришыг" с начала года В этом году в ОАО "Азеришыг" посредством ASAN Xidmət, ASAN Kommunal и в электронном формате с просьбой о подключении к электросети поступила 51 тысяча обращений.
Энергетика
19 декабря 2022 г. 16:39
51 тыс. обращений направлено в ОАО Азеришыг с начала года

В этом году в ОАО "Азеришыг" посредством ASAN Xidmət, ASAN Kommunal и в электронном формате с просьбой о подключении к электросети поступила 51 тысяча обращений.

Как передает южное бюро Report, об этом на пресс-конференции заявили представители "Азеришыг".

Было отмечено, что из них 44 тысяч обращений поступило от населения, 7 тысяч – от категории "не-население".

Из оказываемых на данный момент услуг "Азеришыг" для населения, 12 доступны в электронном варианте. Оказываемые электронные услуги позволяют обеспечить прозрачность и эффективность, а также создают условия для онлайн-обращений абонентов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu il "Azərişığ"a 51 min müraciət daxil olub

Самое важное

Российский эксперт объявлен в международный розыск
Российский эксперт объявлен в международный розыск
19 декабря 2022 г. 16:29
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 15:09
Машины МККК и скорая из Армении беспрепятственно проследовали из Ханкенди в сторону Лачына
ФотоМашины МККК и "скорая" из Армении беспрепятственно проследовали из Ханкенди в сторону Лачына
19 декабря 2022 г. 13:14
Протестующий: Армянские сепаратисты должны прекратить разграбление природных ресурсов Карабаха
Протестующий: Армянские сепаратисты должны прекратить разграбление природных ресурсов Карабаха
19 декабря 2022 г. 11:57
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
17 декабря 2022 г. 15:18
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Начальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
ФотоНачальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
17 декабря 2022 г. 13:25
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
17 декабря 2022 г. 10:52
Второй трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Азербайджане 
Второй трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Азербайджане 
16 декабря 2022 г. 16:36
В Азербайджане будет создан телефон горячей линии для карабахских армян
В Азербайджане будет создан телефон горячей линии для карабахских армян
16 декабря 2022 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi