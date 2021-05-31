50-летие совместного использования Аразского и Миль-Муганского водохранилищ

По случаю 50-летия совместного использования Аразского и Миль-Муганского водохранилищ, построенных на реке Араз, состоялась юбилейная церемония.

По случаю 50-летия совместного использования Аразского и Миль-Муганского водохранилищ, построенных на реке Араз, состоялась юбилейная церемония.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, церемония, организованная с участием представителей правительств Азербайджана и Ирана, началась с ознакомления с выставкой на территории. С азербайджанской стороны со вступительной речью выступил премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Сабухи Мамедов, а с иранской - губернатор провинции Восточный Азербайджан Мохаммад Реза Поур Мохаммади.

Было подчеркнуто значение в развитии регионального сотрудничества, построенного Азербайджаном и Ираном на реке Араз и введенного в 1971 году в совместную эксплуатацию Аразского водохранилища объемом 1 млрд 350 млн кубометров, а также ГЭС "Араз" и Миль-Муганского водохранилища, обеспечивающих орошение 400 тыс. гектаров на территории обеих стран.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в своем выступлении отметил, что новые геополитические реалии и безопасная среда развития, сложившиеся в регионе с освобождением исконных земель Азербайджана от оккупации и восстановлением его исторических границ, уже устранили препятствия для реализации проектов гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз галасы": "В ближайшее время будут построены гидроэлектростанции "Худафарин" общей мощностью 200 МВт и "Гыз Галасы" мощностью 80 МВт. В результате мы сможем производить 716 млн киловатт-часов электроэнергии в год".

В заключение был подписан протокол совместной комиссии по эксплуатации Аразского и Миль-Муганского водохранилищ и 50-й встречи.