О нас
Report Georgia
Аудио новости

50-летие совместного использования Аразского и Миль-Муганского водохранилищ

50-летие совместного использования Аразского и Миль-Муганского водохранилищ По случаю 50-летия совместного использования Аразского и Миль-Муганского водохранилищ, построенных на реке Араз, состоялась юбилейная церемония.
Энергетика
31 мая 2021 г. 16:02
50-летие совместного использования Аразского и Миль-Муганского водохранилищ

По случаю 50-летия совместного использования Аразского и Миль-Муганского водохранилищ, построенных на реке Араз, состоялась юбилейная церемония.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, церемония, организованная с участием представителей правительств Азербайджана и Ирана, началась с ознакомления с выставкой на территории. С азербайджанской стороны со вступительной речью выступил премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Сабухи Мамедов, а с иранской - губернатор провинции Восточный Азербайджан Мохаммад Реза Поур Мохаммади.

Было подчеркнуто значение в развитии регионального сотрудничества, построенного Азербайджаном и Ираном на реке Араз и введенного в 1971 году в совместную эксплуатацию Аразского водохранилища объемом 1 млрд 350 млн кубометров, а также ГЭС "Араз" и Миль-Муганского водохранилища, обеспечивающих орошение 400 тыс. гектаров на территории обеих стран.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в своем выступлении отметил, что новые геополитические реалии и безопасная среда развития, сложившиеся в регионе с освобождением исконных земель Азербайджана от оккупации и восстановлением его исторических границ, уже устранили препятствия для реализации проектов гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз галасы": "В ближайшее время будут построены гидроэлектростанции "Худафарин" общей мощностью 200 МВт и "Гыз Галасы" мощностью 80 МВт. В результате мы сможем производить 716 млн киловатт-часов электроэнергии в год".

В заключение был подписан протокол совместной комиссии по эксплуатации Аразского и Миль-Муганского водохранилищ и 50-й встречи.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоCelebrating 50th anniversary of joint operation of Aras and Mil-Mugan dams
Версия на азербайджанском языке ФотоAraz və Mil-Muğan su anbarlarının birgə istifadəsinin 50-ci ildönümü qeyd edilib

Самое читаемое

В Москве выпустят памятную медаль Таира Салахова
ФотоВ Москве выпустят памятную медаль Таира Салахова
25 мая 2021 г. 19:15
В Баку открылась станция метро 8 Ноября
В Баку открылась станция метро "8 Ноября"
29 мая 2021 г. 11:00
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
25 мая 2021 г. 17:29
Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров
Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров
28 мая 2021 г. 12:11
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
26 мая 2021 г. 17:28
Генплан Шуши подготовит британская компания
Генплан Шуши подготовит британская компания
26 мая 2021 г. 13:25
С 1 июля в Азербайджане на рабочих местах будут требовать COVID-паспорт
С 1 июля в Азербайджане на рабочих местах будут требовать COVID-паспорт
26 мая 2021 г. 17:54
В Армении земельные участки Капана, Мегри и Теха предоставлены ФСБ России
В Армении земельные участки Капана, Мегри и Теха предоставлены ФСБ России
27 мая 2021 г. 17:05
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Заявление Оперативного штаба о паспортах COVID
Заявление Оперативного штаба о паспортах COVID
25 мая 2021 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi