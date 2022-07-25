150 карабахцев обеспечены постоянной работой на энергетических объектах "Азерэнержи" в Карабахе

На сегодняшний день более 150 жителей районов, освобожденных от оккупации, обеспечены постоянной работой на 4 гидроэлектростанциях, 9 подстанциях и в Карабахском региональном цифровом центре управления, в общем на 14 энергообъектах, которые были построены

На сегодняшний день более 150 жителей районов, освобожденных от оккупации, обеспечены постоянной работой на 4 гидроэлектростанциях, 9 подстанциях и в Карабахском региональном цифровом центре управления, в общем на 14 энергообъектах, которые были построены и введены в эксплуатацию в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

"При подборе персонала на энергетический объект учитывается факт выходцем какого района они являются. Они обеспечиваются работой соответственно по принадлежности к определенному району - выходцы из Кяльбаджара в Кяльбаджаре, выходцы из Агдама в Агдаме и т.д. Некоторые сотрудники "Азерэнержи" со своими семьями проживают в Шуше.

В охранной зоне некоторых подстанций, построенных и введенных в эксплуатацию "Азерэнержи", заложены зеленые массивы, фруктовые сады, а также созданы общежития для сотрудников. Строятся также общежития на территориях строящихся подстанций в Джабраиле и Лачине. "Азерэнержи" и впредь продолжит планомерную деятельность по обеспечению занятости карабахцев в соответствии со стратегией Президента Азербайджана "Великое возвращение", - отметил он.