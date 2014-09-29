Эрдоган: Турция и Азербайджан расширили энергетический коридор, соединяющий Восток и Запад

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ "Турция и Азербайджан, реализуя в регионе совместные проекты, расширили энергетический коридор, соединяющий Восток и Запад".

Как сообщает Report, со ссылкой на газету "Akşam", об этом заявил президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган, выступая на Всемирном экономическом форуме в Стамбуле.

По его словам, наглядным примером этого являются проекты газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Он добавил, что Турция вместе с региональными странами, которые обладают тремя четвертями нефтегазовых запасов, занимает важное место на европейских рынках. «Эта позиция, наряду с тем, что открывает новые возможности в сфере энергобезопасности, также возлагает на страну определенные обязательства», - добавил Эрдоган.