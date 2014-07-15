Экспорт газа по Южно-Кавказскому трубопроводу остался на прежнем уровне

В первом полугодии 2014 года по Южно-Кавказскому трубопроводу (ЮКТ) было экспортировано 3,1 млрд. кубометров природного газа.

Это соответствует объемам экспорта за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что в 2013 году по ЮКТ было экспортировано 4,7 млрд. кубометров природного газа, что на 700 млн. кубометров больше, чем за 2012 год.

По трубопроводу ЮКТ экспортируется природный газ, добытый с морского газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз» в азербайджанском секторе Каспия. Газ поставляется в Грузию и Турцию.

Контракт на разработку месторождения «Шах-Дениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован парламентом Азербайджана 17 октября того же года. Участники соглашения о долевом разделе добычи «Шах-Дениз» - BP (оператор - 28,8%), SOCAR (16,7%), Statoil (15%), LUKoil (10%), NICO (10%), Total (10%) и TPAO (9%).