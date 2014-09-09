Украина заинтересована в поставках азербайджанской нефти на свои НПЗ

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Украина заинтересована в поставках азербайджанской нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики Украины, об этом заявил в Баку в ходе брифинга министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

Министр подчеркнул, что украинская сторона намерена и дальше продолжать партнерские отношения с Азербайджаном в области энергетики.

Также Юрий Продан сообщил о запланированной встрече со своим коллегой министром энергетики Азербайджана Натигом Алиевым. По словам Ю. Продана, на встрече будут обсуждены вопросы по транспортировке азербайджанской нефти в Украину и реализация совместных проектов.