 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Украина заинтересована в поставках азербайджанской нефти на свои НПЗ

    Украинская сторона намерена и дальше продолжать партнерские отношения с Азербайджаном в области энергетики

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Украина заинтересована в поставках азербайджанской нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики Украины, об этом заявил в Баку в ходе брифинга министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

    Министр подчеркнул, что украинская сторона намерена и дальше продолжать партнерские отношения с Азербайджаном в области энергетики.

    Также Юрий Продан сообщил о запланированной встрече со своим коллегой министром энергетики Азербайджана Натигом Алиевым. По словам Ю. Продана, на встрече будут обсуждены вопросы по транспортировке азербайджанской нефти в Украину и реализация совместных проектов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi