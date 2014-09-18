Турция ратифицировал меморандум по TANAP

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Турция ратифицировала межгосударственный меморандум о взаимопонимании по реализации проекта строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP), предназначенного для поставок каспийского газа по территории Турции на европейские рынки.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, пропускная способность трубопровода составит 16 млрд. кубометров в год, из которых 6 млрд. кубометров составят поставки в Турцию.

Ожидается, что транспортировка газа по трубопроводу начнется в 2018 году.

Напомним, что данный меморандум был подписан между сторонами в мае 2014 года.