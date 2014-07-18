Тони Блэр назначен советником по газовым проектам Азербайджана

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Экс-премьер Великобритании Тони Блэр назначен советником консорциума по транспортировке азербайджанского газа в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на “The Financial Times”, Тони Блэр приглашен на работу в консультативную группу наряду с экс-главой МИД Германии Гансом-Дитрихом Геншером и председателем банка “Goldman Sachs International” и бывшим исполнительным директором BP Питером Сазерлендом.

В BP считают, что новая консультативная группа по проекту "Южного коридора" будет консультировать решения политических, экономических, экологических и социальных проблем, которые могут возникнуть в период реализации проектов «Шахдениз–2», TANAP и TAP. Тони Блэр включен в эту группу благодаря своему политическому опыту.