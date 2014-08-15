С месторождения «Шах-Дениз» добыто 4,75 млрд. кубометров газа

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии 2014 года с месторождения «Шах-Дениз» добыто 4,75 млрд. кубометров природного газа. Как передает Report, об этом говорится в отчете компании BP-Azerbaijan за январь-июнь 2014 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча газа сократилась на 1,1%.

Кроме того, в течение 6 месяцев с месторождения добыто 1,12 млн. тонн конденсата.

Среднесуточный объем добычи газа составил 26,2 млн. кубометров и 49,757 тыс. баррелей конденсата.

Всего за весь период эксплуатации месторождения с конца 2006 года до начала июля 2014 года было добыто 52,7 млрд. кубометров газа и 13,6 млн. тонн конденсата.

Отметим, что в 2013 году на месторождении «Шах-Дениз» добыто 9,8 млрд. кубометров газа и 2,48 млн. тонн конденсата.

Контракт на разработку месторождения "Шах-Дениз" был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован парламентом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются BP (оператор, 28,8%), Statoil (15,5%), SOCAR (16,7%), LUKoil (10%), NICO (10%), Total (10%) и TPAO (9%).