​ Ровнаг Абдуллаев: "Церемония закладки Южного газового коридора пройдет 20 сентября"

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ / Церемония закладки Южного газового коридора пройдет 20 сентября.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Государственной нефтяной компании Ровнаг Абдуллаев.

Он сообщил, что путем расширения Южнокавказского газопровода газ из месторождения “Шахдениз” будет поставляться в Сангачалский терминал, а оттуда - экспортироваться в Турцию и Европу.