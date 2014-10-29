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    Представитель TAP: Проект не задумывался как прямой конкурент Южному потоку

    Проекты могут мирно сосуществовать

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Проект Трансадриатического трубопровода (TAP), который предназначен для доставки азербайджанского газа в Италию, не задумывался как альтернатива или прямой конкурент российскому проекту Южный поток. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил руководитель представительства TAP в Италии Джанпаоло Руссо. 

    Руссо подчеркнул, что эти два проекта предназначены для диверсификации газовых поставок в Европу и потому противопоставлять их нельзя. "Они могут мирно сосуществовать", - заявил Руссо. 

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