По трубопроводу Баку-Новороссийск экспортировано более 508 тыс. тонн нефти

По итогам первого полугодия 2014 года, Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) экспортировала по трубопроводу Баку-Новороссийск 508,222 тыс. тонн нефти.

Как сообщили Report.az в компании, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года экспорт нефти сократился на 319,723 тыс. тонн.

В июне экспорт нефти по данному трубопроводу составил 84,577 тыс. тонн.

Отметим, что по итогам 2013 года SOCAR экспортировала по северному маршруту 1,751 млн. тонн нефти.