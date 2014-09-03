Порошенко упразднил рабочую группу по созданию энергомаршрутов через Украину из Азербайджана

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко своим указом упразднил рабочую группу по созданию новых маршрутов поставок энергоресурсов через территорию Украины из Азербайджана. Как сообщает Report, об этом говорится в тексте документа, опубликованного на сайте украинского президента.

Распоряжение Президента Украины от 31 мая 2011 № 182 "О Рабочей группе по созданию новых маршрутов поставок энергоресурсов через территорию Украины из Азербайджанской Республики" также признано утратившим силу.

Кроме того П. Порошенко своим указом ликвидировал рабочую группу по вопросам развития взаимодействия Украины с Таможенным союзом, упразднил комитет по экономическим реформам, а также совет экспертов по вопросам украинско-российских отношений.

Согласно документу ликвидация ряда комитетов и рабочих групп при украинском президенте необходима для "оптимизации системы консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб".