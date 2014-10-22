Подрядчики проекта TANAP освобождены от НДС

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В рамках реализации проекта строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP) все предоставляемые товары и услуги с 1 января 2015 года будут освобождены от налога на добавочную стоимость (НДС).

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Sabah, изменения в международное соглашение по проекту были опубликованы в официальных турецких СМИ.

Согласно изменениям, в отношении компаний, связанных с работами по реализации проекта TANAP, не будут применяться требования по резервированию капитала, предусмотренные международными нормативами по амортизационным отчислениям. Новые изменения в договорную базу вступят в силу с начала следующего года.