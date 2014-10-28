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    Определены ноябрьские объемы экспорта нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск

    SOCAR планирует в ноябре экспортировать по северному маршруту 85 тыс. тонн нефти

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует в ноябре 2014 года экспортировать по трубопроводу Баку-Новороссийск 85 тыс. тонн нефти. Об этом Report сообщили в госкомпании. 

    В целом, в 2014 году по данному маршруту планируется экспортировать порядка 1,02 млн. тонн нефти.

    Отметим, что по итогам 2013 года SOCAR экспортировала по северному маршруту 1,751 млн. тонн нефти.

    Напомним, что 18 февраля 2014 года между SOCAR и российской "Транснефть" был подписан новый коммерческий договор о транспортировке азербайджанской нефти по северному маршруту. Срок действия документа рассчитан до конца 2014 года.

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