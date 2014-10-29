Определены ноябрьские объемы прокачки нефти по BTC

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует в ноябре 2014 года экспортировать по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) 1,6 млн. тонн нефти. Об этом Report сообщили в компании.

Отметим, что всего с начала эксплуатации трубопровода по состоянию на 1 октября 2014 года по трубопроводу было прокачано 257,16 млн. тонн нефти.

Протяженность нефтепровода BTC составляет 1 768 км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 248 км, Турции - 1 076 км. Акционерами трубопроводной компании BTC Co. являются BP (30,1%), SOCAR (25%), Chevron (8,9%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENI (5%), Total (5%), Itochu (3,4%), ConocoPhilliрs (2,5%), Inрex (2,5%) и ONGC (2,36%).