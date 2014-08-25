Около 93% экспорта Азербайджана приходится на углеводороды и нефтепродукты

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ По итогам января-июля 2014 года, 92,5% всего экспорта Азербайджана пришлось на углеводороды и нефтепродукты.

Как сообщили Report в государственном таможенном комитете, за рассматриваемый период 85,6% всего экспорта Азербайджана пришлось на сырую нефть, 1,6% - природный газ и 5,3% - нефтепродукты.

По всем позициям наблюдается снижение экспорта. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт нефти сократился на 2,2%, экспорт газа - на 56,3%, экспорт нефтепродуктов - на 4,4%.

Отметим, что в 2013 году удельный вес углеводородов и нефтепродуктов в структуре экспорта страны составил 92,4%. В прошлом году 84,5% всего экспорта Азербайджана пришлось на сырую нефть, на нефтепродукты - 5,0 % и 2,9% - на природный газ.