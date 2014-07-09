Норвегия не сможет заменить Россию на энергорынке Европы - глава Statoil

Норвегия не сможет надолго заменить Россию в случае возникновения перебоев с поставками энергоресурсов.

Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на интервью главы Statoil ASA Хельге Лунда немецкой газете Sueddeutsche Zeitung.

По словам Х.Лунда, Statoil в состоянии увеличить объемы добычи для краткосрочной компенсации сбоев, однако Норвегия не может надолго заменить Россию в связи с ростом спроса на энергоресурсы в Европе на фоне сокращения поставок внутри региона.

"Одно ясно: в краткосрочной перспективе мы можем повысить объемы поставок и компенсировать недостачу. Однако Норвегия не сможет заменить российский "Газпром" на длительный срок", - сказал он.

Природные ресурсы РФ "важны для всего мира", заявил глава Statoil. "Однако очевидно и то, что России следует помнить: рынок энергоносителей и сырья строится на доверии", - добавил он.