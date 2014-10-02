Нефть марки BTC FOB Ceyhan в сентябре подешевела на 4,7%

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Средняя стоимость 1 барреля нефти BTC FOB Ceyhan на мировом рынке в сентябре 2014 года составила 98,29 доллара США и по сравнению с августом снизилась на 4,79 доллара или 4,65%. Об этом Report сообщили в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Стоимость 1 барреля сырой нефти марки Brent в сентябре на мировом рынке составляла 97,3 долларов. По сравнению с августом Brent подешевел на 4,31 доллара (-4,24%). Нефть марки Urals в сентябре реализовывалась по цене 96,13 доллара за баррель и по сравнению с августом снизилась на 5,95 доллара (-5,83%).

Отметим, что азербайджанская нефть, транспортируемая по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (Средиземное море, Турция), реализуется под маркой BTC FOB Ceyhan. Нефть, экспортируемая по трубопроводу Баку-Новороссийск (Черное море, Россия), реализуется под маркой Urals, так как смешивается с нефтью других сортов.