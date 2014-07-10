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    На мелководье "Гюнешли" сдана в эксплуатацию новая скважина

    SOCAR на мелководье Гюнешли сдала в эксплуатацию новую скважину.

    Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) на мелководье морского месторождения "Гюнешли" сдала в эксплуатацию новую скважину.

    По данным компании, скважина №307 пробурена с морской стационарной платформы №11. Буровые работы проводило совместное предприятие SOCAR AQŞ. Глубина скважины составила 3 285-3 259 метров и пробурена она до свиты "Фасиля".

    В настоящее время суточный дебит скважины составляет 70 тонн нефти и 16 тыс. кубометров газа. Добыча осуществляется фонтанным методом.

    Разработка мелководной части месторождения «Гюнешли» ведется с 1980 года. Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.

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