Кандидат в вице-президенты Еврокомиссии отдает предпочтение проекту "Южный коридор"

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Кандидат в вице-президенты Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шевчович предпочитает строящемуся газопроводу "Южный поток", призванному поставлять газ из России, проект газового трубопровода "Южный коридор", который должен направить в ЕС газ из Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом он сказал в ходе слушаний в профильном комитете Европарламента.

"Южный поток" приостановлен. Мы не можем просто принять, что такой большой проект будет реализован в ЕС компанией, которая не хочет следовать правилам союза. Я считаю, что мы можем дать свою политическую и финансовую поддержку "Южному коридору". Потому что этот проект помогает нам диверсифицировать источники энергии", — сказал он.

М.Шевчович также отметил, что "Южный поток" не расширяет количество источников получения энергии Евросоюзом.