Казахстан рассматривает возможности экспорта нефти через Азербайджан и Иран

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Казахстан прорабатывает варианты экспорта нефти в Китай, а также через Иран и Азербайджан на случай дальнейших санкций против России. Как сообщает Report cо ссылкой на "Новости-Казахстан", об этом заявили в министерстве национальной экономики Казахстана.

"Текущая ситуация предполагает, что антироссийские санкции не коснутся блокирования поставки нефти и газа в ЕС из РФ, в том числе казахстанской нефти через трубопроводы России. Вместе с тем прорабатываются вопросы диверсификации экспорта нефти, наиболее потенциальным крупным рынком сбыта казахстанской нефти является Китай. Другой альтернативой является вариант с Ираном", — говорится в ответе министерства на запрос агентства.

Также, по данным ведомства, прорабатываются варианты транспортировки нефти через морской порт Актау и Каспийское море в Азербайджан.