Испанская компания ENAGAS стала новым акционером проекта TAP

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Испанская компания ENAGAS приобрела 16% долевого участия в консорциуме Трансадриатический трубопровод AG (TAP).

Об этом Report сообщили в пресс-службе TAP. В компании также отметили, что акционер консорциума компания Fluxys увеличил свою долю в проекте TAP с 16% до 19%. Изменения состава участников консорциума и долевого участия компаний стало возможным после приобретения акций компаний E.ON и Total, которые обладали в проекте TAP 9% и 10% акций соответственно.

В настоящее время доли в проекте TAP распределены следующим образом: ВР (20%), SOCAR (20%), Statoil (20%), Fluxys (19%), ENAGAS (16%) и Axpo (5%).

Проект TAP предназначен для транспортировки газа из Каспийского региона через Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии и далее - в Западную Европу.

TAP выбран акционерами «Шах-Дениз» в качестве маршрута транспортировки азербайджанского газа в Европу. Газ, который будет добываться в рамках второго этапа разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта.

Первоначальная мощность трубопровода составит 10 млрд. кубометров газа в год с возможностью расширения до 20 млрд. кубометров.