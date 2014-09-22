До 93% экспорта Азербайджана приходится на углеводороды и нефтепродукты

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Около 93% совокупного объема экспорта Азербайджана приходится на углеводороды и нефтепродукты.

Как сообщили Report в государственном таможенном комитете, по итогам января-августа 2014 года, 85,5% экспорта Азербайджана пришлось на сырую нефть, 1,5% - природный газ и 5,7% - нефтепродукты.

По всем позициям, за исключением нефтепродуктов, наблюдается снижение экспорта. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт нефти сократился на 2,2%, экспорт газа - на 57%. Экспорт нефтепродуктов по сравнению с январем-августом 2013 года увеличился на 4,6%.

Отметим, что в 2013 году удельный вес углеводородов и нефтепродуктов в структуре экспорта страны составил 92,4%. В прошлом году 84,5% всего экспорта Азербайджана пришлось на сырую нефть, на нефтепродукты - 5,0 % и 2,9% - на природный газ.