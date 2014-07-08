Доходы SOCAR по итогам 2013 года превысили 38 млрд. манатов

Доходы Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по итогам 2013 года составили 38,433 млрд. манатов, что в 2,2 раза больше чем в 2012 году.

Об этом говорится в финансовом отчете компании за 2013 год.

Согласно отчету основной доход SOCAR получила от деятельности в Швейцарии. Так доходы компании в прошлом году от деятельности в Швейцарии составили 30,687 млрд. манатов. По сравнению с 2012 году они увеличились в 9,2 раза.

Доходы SOCAR от операций в Азербайджане в 2013 году составили 4,33 млрд. манатов (спад на 1,6%), ОАЭ – 246 млн. манатов (спад в 26,7 раз), Турции – 2,222 млрд. манатов (рост на 16,5%), Грузии – 635 млн. манатов (рост на 1,3%), в других странах – 313 млн. манатов (рост на 2,6%).

В целом, доходы от деятельности в Швейцарии составили 79,8% доходов SOCAR за прошлый год.

Напомним, что в Швейцарии SOCAR осуществляет деятельность в сфере розничной торговли нефтепродуктами. Так 16 ноября 2011 года SOCAR подписала соглашение с ExxonMobil Central Europe Holding GmbH о приобретении ее швейцарского филиала - Esso Schweiz GmbH.

С приобретением Esso Switzerland SOCAR получила розничную сеть из 170 АЗС, подразделение, занимающееся маркетингом топлива для промышленности и оптовых клиентов, газозаправочного завода Ванген-Олтен, заправочные пункты и СП, занимающиеся заправкой самолетов в аэропортах Женевы и Цюриха, швейцарскую компанию по обеспечению и распределению, которая контролирует совместные предприятия, управляющие терминалами и трубопроводами. Стоимость сделки составила $330 млн.

Кроме того, в Цюрихе находится штаб-квартира торговой компании SOCAR Trading.